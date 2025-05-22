Военные РФ поразили позиции комплекса Patriot в Днепропетровской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские военные комплексом "Искандер" поразили позиции ЗРК Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения удара.

ОТРК "Искандер-М", которыми оснащены российские Вооружённые силы, разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс. Стоит на вооружении ВС США и ряда других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы ПВО Patriot в рамках западной военной помощи.