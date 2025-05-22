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Шойгу в преддверии российско-китайских консультаций по безопасности встретится с членом Политбюро ЦК КПК

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в конце мая, накануне 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве встретится с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в четверг.

"Накануне открытия 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу проведет встречу со своим партнером, куратором китайских спецслужб, членом Политбюро ЦК КПК, Секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином", - говорится в сообщении.

"Дальнейшее углубление сотрудничества силовых и правоохранительных органов России и Китая является важным элементом реализации договоренностей президента Российской Федерации В.В. Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина", - отметили в пресс-службе аппарата.

Там сообщили, что Шойгу и Чень Вэньцин также осмотрят выставочные экспозиции в Национальном Центре "Россия", развернутые в рамках мероприятия.

Как сообщалось, 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия". Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

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