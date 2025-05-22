Кремль не стал комментировать сообщение NYT о якобы раскрытии в Бразилии разведсети РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения западной прессы о раскрытии в Бразилии российского разведывательного центра, который занимается легализацией политических институтов в этой и ряде других стран.

"Мы действительно видели эти сообщения, но комментировать их никак не можем, администрация не располагает такой информацией", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее газета The New York Times написала о том, что в Бразилии раскрыта российская разведывательная сеть, которая использовала территорию этой страны и бразильское гражданство для дальнейшей легализации в других странах и других политических институтах.