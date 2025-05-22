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Путин вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного.

"Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире как среди друзей, так и среди так называемых геополитических оппонентов. В основе такого признания - его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы", - заявил Путин на церемонии вручения госнаград.

Он отметил, что орден Святого апостола Андрея Первозванного – одна из высших наград РФ.

"Воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении", - сказал в свою очередь Лавров.

Он подчеркнул, что нисколько не сомневается: вручение этого ордена "вдохновит всех моих товарищей на дальнейшую активную работу с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене, где без преувеличения идет борьба добра со злом".

Указ о награждении Лаврова "за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность" был опубликован 21 марта 2025 г., в день 75-летия министра.

Лавров родился 21 марта 1950 года. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и Героем Труда Российской Федерации.

Владимир Путин Сергей Лавров
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