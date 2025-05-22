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В Астраханской области погибли посевы на площади 2,7 тыс. га из-за заморозков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Аграрии Астраханской области зафиксировали гибель посевов сельхозкультур на площади 2,7 тыс. га из-за весенних заморозков, потери в равной степени понесли все районы области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона.

Несмотря на это, ведомство не прогнозирует снижения урожая, поскольку пострадавшие участки будут полностью пересеяны. На сегодня пересев произведен на площади 1,5 тыс. га.

Больше всего пострадали томаты, перцы и бахчевые, добавили в министерстве. Предварительно, ущерб составляет 288 млн рублей.

Как сообщалось, в текущем году в хозяйствах всех категорий планируют засеять 98,4 тыс. га, что на 5% больше, чем годом ранее. Из них под овощи отведено 28,4 тыс. га, под картофель - 13,2 тыс. га, под бахчевые - 8 тыс. га. Посевная кампания стартовала в первой декаде апреля.

Ожидается, что в текущем году урожай овощей составит не менее 1,8 млн тонн, картофеля - не менее 459 тыс. тонн, бахчевых - не менее 291 тыс. тонн.

Сельское хозяйство в Астраханской области является одной из основных отраслей экономики. На территории региона зарегистрированы 183 сельскохозяйственных предприятия.

Астраханская область
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