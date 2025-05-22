Минсельхоз будет состоять из 19 департаментов и двух управлений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Структура Минсельхоза будет состоять из 19 департаментов и двух управлений. Соответствующее постановление правительства подписано 22 мая 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Оно вносит изменения в постановление от 27 января этого года, которым Минсельхозу разрешалось иметь до 20 департаментов.

В настоящее время в ведомстве 19 департаментов, управлений в структуре нет.

"Структурными подразделениями министерства сельского хозяйства являются департаменты и управления по основным направлениям деятельности министерства. В состав департаментов и управлений включаются отделы", - говорится в постановлении.

Число департаментов ведомства увеличилось в 2022 году: сначала с 15 до 18, а затем до 19.