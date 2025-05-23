Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Анадыре на Чукотке

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пять погибших обнаружены на месте пожара в жилом доме в Анадыре (Чукотка), четверо людей госпитализированы, сообщает МЧС РФ.

"На Чукотке пожарные МЧС России спасли 17 человек из горящего дома. Из них четверо госпитализированы с травмами. К сожалению, на месте обнаружены пятеро погибших", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пожар, площадь которого составила 45 кв. м, произошел в квартире трехэтажного дома в Анадыре.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Администрация города организовала пункт временного размещения для жителей горевшего дома, сейчас там находятся два человека, сообщил глава Анадыря Сергей Спицын.

"Для двух жителей дома, которые находятся в пункте временного размещения, организовано питание. Если им потребуется, будет предоставлено жилье. В окружной больнице под наблюдением врачей остаются трое жителей из пострадавшего дома", - написал он в своем телеграм-канале.