Российские военные нейтрализовали с вечера четверга 112 украинских БПЛА

Здание Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В период с 20:00 22 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских дронов, 24 из них - над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

"24 БПЛА - над территорией Московского региона, 11 - над территорией Курской области, восемь - над территорией Орловской области, 18 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 22 БПЛА сбито над территорией Республики Крым, восемь БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА - над территорией Рязанской области, пять - над территорией Калужской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Ивановской области, два - над территорией Владимирской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.