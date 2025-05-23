Один человек погиб в результате удара украинского дрона в ЛНР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю в городе Троицкое в Луганской народной республике, сообщили в правительстве региона.

"50-летний мужчина погиб, 23-летний парень получил ранения в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в Троицком", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в пятницу.

Уточняется, что получивший ранения мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями туловища и ног.