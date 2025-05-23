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Шойгу проведет переговоры с президентом Республики Сербской, коллегами из КНДР и Ирана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве проведет встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, коллегами из КНДР и Ирана, сообщили в аппарате Совбеза РФ в пятницу.

"Участие в форуме подтвердил Президент Республики Сербской Додик, с которым у Шойгу также запланирована двусторонняя беседа", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным СБ РФ, также запланированы встречи с высокими представителями Никарагуа, Вьетнама, КНДР, Таиланда, Ирана, ОАЭ и Алжира. "Шойгу проведет двусторонние встречи с главами делегаций Индии, ряда стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудят вопросы глобальной и региональной безопасности. "Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

22 мая в Совбезе РФ заявили, что накануне встречи высоких представителей состоятся российско-китайские консультации по безопасности, Шойгу проведет встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Ранее сообщалось, что встреча высоких представителей под председательством Шойгу пройдет в Москве 27-29 мая. Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.

Сергей Шойгу
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