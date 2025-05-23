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Санитарные разрешения получили 80% детских лагерей черноморского побережья

Лагерям Анапы и Темрюкского района не разрешили пользоваться пляжами и морем

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Санитарно-эпидемиологические разрешения на работу получили 80% летних оздоровительных детских учреждений Краснодарского края, Анапы, Крыма и Севастополя, при этом лагеря в Анапе и Темрюкском районе не могут использовать пляжи и море. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Особое внимание летнему детскому оздоровительному отдыху – это наша главная задача. И на сегодняшний день хочу сказать, что 80% летних оздоровительных учреждений Краснодарского края, Анапы, Севастополя и Крыма получили наше разрешение – санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование", - сказала Попова журналистам.

При этом она уточнила, что разрешения получены с "изъятиями только на территории Анапы и черноморского побережья Темрюкского района".

"Изъятия касаются неиспользования пляжных территорий и неиспользования воды. Но только в этой зоне", - сообщила Попова.

Роспотребнадзор Краснодарский край Крым
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