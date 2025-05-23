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Лавров считает недопустимым ущемление прав русскоязычных граждан на Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Нельзя допустить, чтобы на территории Украины ущемляли права русскоязычных граждан, в том числе после возможного прекращения боевых действий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции под эгидой Дипломатической академии МИД "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".

"На территории Украины, которая за пределами конституционных границ РФ, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке (только думать еще не запретили), - это будет очень большим преступлением", - сказал он.

По словам министра, "если они (правительство Украины - ИФ) рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, - это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае".

"Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится", - подчеркнул Лавров.

Он заверил, что "мы-то точно этого не допустим" и выразил надежду, что "мировое сообщество не позволит таким образом издеваться над уставом ООН".

Лавров убежден, что в настоящее время "самое простое на данном этапе усилие по урегулированию... самое простое и абсолютно безошибочное - потребовать отменить законы, прямо нарушающие Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам национальных меньшинств". "Вот это был бы тест насчет того, что из себя действительно представляет позиция европейцев", - сказал глава российского МИД.

МИД ООН Сергей Лавров Украина
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