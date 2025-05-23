Минобороны РФ сообщило о 12 групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в период с 17 по 23 мая нанесли по военной инфраструктуре Украины 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.