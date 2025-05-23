Поиск

Минобороны РФ сообщило о 12 групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в период с 17 по 23 мая нанесли по военной инфраструктуре Украины 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕГЭ начался без сбоев и утечек материалов

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

Трамп заявил, что Россия и Украина вскоре проведут обмен пленными

Трамп заявил, что Россия и Украина вскоре проведут обмен пленными

Лавров отметил, что работа РФ над меморандумом по Украине находится в продвинутой стадии

Лавров отметил, что работа РФ над меморандумом по Украине находится в продвинутой стадии

Сроки нового раунда российско-украинских переговоров пока не определены

Разлив мазута в Керченском проливе

Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания

Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания

Мишустин анонсировал совещание по ситуации в угольной отрасли

Россиянин арестован по делу о подготовке подрыва колонны военных на 9 мая в Калининграде

Разлив мазута в Керченском проливе

На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб.

На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд руб.

Российские военные нейтрализовали с вечера четверга 112 украинских БПЛА

Российские военные нейтрализовали с вечера четверга 112 украинских БПЛА
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });