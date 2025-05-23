Военные сообщили, что сбили более 1,1 тысячи украинских дронов с 20 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В ходе отражения массированного налета беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), который продолжается с 20 мая, сбиты более 1,1 тыс. дронов, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БпЛА", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 30 управляемых авиабомб JDAM, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1548 дронов самолетного типа.