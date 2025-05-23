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Минобороны заявило о переходе под российский контроль Радьковки в Харьковской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю в зоне специальной военной операции взяли под контроль шесть населенных пунктов, в том числе Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, с 17 по 23 мая сдались в плен 46 украинских военнослужащих.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки "Запад" за неделю нанесли удары по личному составу и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Александрополь, Новооленовка и Новая Полтавка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии", - сообщили в ведомстве. Потери украинских сил за неделю составили свыше 2875 военнослужащих, танк, 42 боевые бронированные машины, 39 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

"За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Богатырь ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении. ВСУ на данном направлении потеряли за неделю более 1185 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны", - сообщили военные. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, пять танков, 14 боевых бронированных машин, 67 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - сообщили в ведомстве. По его данным, за неделю на данном направлении потери украинских сил составили более 1665 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ Харьковская область
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