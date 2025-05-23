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В Москве видят за атаками ВСУ попытку сорвать российско-украинские переговоры

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Атаки украинской стороны по территории России нацелены на срыв прямых российских-украинских переговоров, заявили в МИД России.

"Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии Администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными, - говорится в заявлении. - Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки".

"В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса", - заявили на Смоленской площади.

В МИД подчеркнули, что российская "принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной".

МИД ВСУ США Стамбул
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