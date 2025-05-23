"Роскосмосу" поручено поддерживать запуск малых космических аппаратов в учебных целях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин дал правительству и госкорпорации "Роскосмос" ряд поручений для развития космических и образовательных программ, в том числе о продлении программы "УниверСат", сообщает в пятницу сайт Кремля.

"Госкорпорации "Роскосмос" с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы "УниверСат", - говорится в перечне поручений по итогам встречи Путина со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным назначен глава госкорпорации Дмитрий Баканов, доклад должен быть предоставлен до 1 сентября 2025 года.

Госкорпорации "Роскосмос" совместно с Минобрнауки России поручено "организовать поддержку прохождения лицами, обучающимися по образовательным программам высшего образования, направленным на подготовку кадров для организаций ракетно-космической промышленности, стажировок в профильных организациях, в том числе на космодромах Байконур и "Восточный".

Доклад должен быть предоставлен до 1 сентября 2025 года и до 1 марта 2026 года, ответственными назначены Баканов и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Кроме того, правительству России нужно будет до 1 сентября представить предложения по привлечению конкурентоспособных студенческих конструкторских бюро к реализации мероприятий по обеспечению технологического лидерства России, в том числе в области космической деятельности.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.