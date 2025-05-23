Минтруд предложил с 2027 года закрепить долговременный уход в системе соцобслуживания

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минтруд России разработал проект федерального закона, согласно которому долговременный уход с 1 января 2027 года закрепляется в системе социального обслуживания.

Законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое должно завершиться 6 июня.

"Сейчас система долговременного ухода (СДУ) действует в формате пилотного проекта. Законопроектом вводятся новые федеральные полномочия - утверждать социальный пакет долговременного ухода, порядок и условия его предоставления, определять индивидуально потребности граждан в такой помощи", - пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Документ предусматривает, что с 1 января 2027 года система долговременного ухода из пилотного формата переходит в полноправную часть системы соцобслуживания.

"При подготовке законопроекта учтен опыт работы в рамках пилота и международный опыт создания аналогичных систем. Также законопроект предусматривает введение новых понятий, необходимых для установления единых подходов к СДУ во всех регионах. В частности: "долговременный уход", "социальные услуги по уходу", "социальный пакет долговременного ухода", - поясняет пресс-служба министерства.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, к 2030 году в соответствии с поручением президента помощь в рамках СДУ необходимо предоставить порядка 500 тыс. нуждающихся в таком уходе граждан.

"Сегодня ее уже получают порядка 174 тыс. чел. Одним из важных социальных эффектов проекта для граждан, вынужденных оставить работу, чтобы ухаживать за близкими, является возможность сохранить доходы семьи, оставаясь на работе, либо, получив возможность, трудоустроиться", - отметил Котяков.

Он уточнил, что на 1 мая 2025 г. в рамках проекта трудоустроены свыше 16,6 тыс. ранее не работавших граждан, почти 9 тыс. человек смогли сохранить занятость.

"В рамках СДУ создано более 47 тыс. дополнительных рабочих мест. Выход их "пилотного проекта" позволит масштабировать единые правила предоставления ухода на всю страну", - сказал Котяков.

Кроме того, с 1 января 2027 года соцобслуживание можно будет получить по принципам социального казначейства, подав единое электронное заявление на портале Госуслуги. Остальную информацию органы соцобслуживания или уполномоченные организации получат по каналам межведомственного взаимодействия.

"Сейчас для получения помощи социального работника на дому, услуг в домах-интернатах или в рамках системы долговременного ухода в большинстве регионов можно обратиться только в соцзащиту по месту жительства", - напоминает пресс-служба министерства.

СДУ внедряется в формате пилотного проекта с 2018 года. До сентября 2023 года участниками "пилота" были 34 региона. С 1 сентября 2023 года - в формате пилотного проекта СДУ реализуется во всех регионах страны.

Минтруд напомнил, что в СДУ включаются пожилые граждане и инвалиды старше 18 лет, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться и обеспечивать свои основные жизненные потребности. Приоритетным правом на получение ухода пользуются ветераны Великой Отечественной войны и СВО.