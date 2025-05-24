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Два человека погибли в ДТП на северо-западе Москвы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате дорожной аварии на северо-западе столицы, еще один человек с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение, сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

"Сегодня ночью два человека погибли в ДТП на северо-западе столицы. В Серебряноборском тоннеле (в районе дома 90 по улице Маршала Жукова) произошло столкновение автомобиля "Мерседес" и "КАМАЗ". В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомобиля "Мерседес" от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы добавили, что по данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция Москвы
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