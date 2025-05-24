В Ростовской области на складе произошел пожар на площади 600 кв. м

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют пожар на складе в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу.

Как рассказал представитель пресс-службы, сообщение о возгорании по адресу: улица Красная, 42 поступило в 08:54 по московскому времени. Горит кровля складского помещения на площади 600 кв. метров.

Он добавил, что в тушении задействованы 33 человека, 11 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, склад с вещами принадлежит "Глории Джинс".