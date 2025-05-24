Поиск

В Ростовской области на складе произошел пожар на площади 600 кв. м

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют пожар на складе в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу.

Как рассказал представитель пресс-службы, сообщение о возгорании по адресу: улица Красная, 42 поступило в 08:54 по московскому времени. Горит кровля складского помещения на площади 600 кв. метров.

Он добавил, что в тушении задействованы 33 человека, 11 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, склад с вещами принадлежит "Глории Джинс".

Каменск-Шахтинский Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Тульской области в результате атаки БПЛА повреждены газопровод и частные дома

В Липецкой области отражают массированную атаку БПЛА

Военная операция на Украине

Вернувшихся из плена жителей Курской области доставили в пункт временного размещения

Вернувшихся из плена жителей Курской области доставили в пункт временного размещения

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Более десяти человек пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье, один погиб

Что произошло за день: пятница, 23 мая

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

Лавров заявил о готовности передать Киеву условия урегулирования после обмена пленными

Авиакомпании смогут брать самолеты в "мокрый" лизинг за границей при согласовании с ФСБ

Путин заявил о сохранении экспортных позиций РФ по многим направлениям

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6413 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });