Военные заявили об ударе по предприятию ВПК Украины по выпуску ракетного вооружения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по различным целям на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - заявили в ведомстве в субботу.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили военные.