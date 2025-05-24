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Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль российских войск

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки ДНР", - говорится в сообщении ведомства.

По данным военных, подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Отрадное в ДНР.

Подразделения "Южной" группировки нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, потери армии Украины составили более 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

По информации Минобороны, группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в ДНР и Запорожской области. "ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь (ДНР)", - сказали в министерстве. Потери армии Украины за сутки составили до 215 военных, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, потери украинской армии составили: до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Марьевка Днепропетровской области, Тягинка, Токаревка и Зеленовка Херсонской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 70 военных, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Ступочки Отрадное
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