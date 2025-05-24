Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, поблагодарив его за поддержку русского языка и культуры.

"У вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо: это ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом, в том числе в рамках Всемирного Собора, который вы проводите", - сказал Путин в субботу на встрече с патриархом.

"Это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры", - добавил президент.

"Такого мы давно не видели. Это не делает чести тем, кто этим занимается, но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и ваш вклад в эту работу, конечно, неоценим. Большое вам спасибо", - сказал Путин предстоятелю РПЦ.

"Я поздравляю вас с Днем тезоименитства и выражаю слова благодарности за всё, что вы делаете для России, для нашего народа", - заявил президент.

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина, отметив, что за годы его пребывания на посту президента радикально изменилась жизнь в стране, в том числе, нет дискриминации по религиозному и национальному принципу. "Это ведь удивительно: огромная страна с таким большим количеством этносов, национальностей - и по-настоящему, не пропагандистски, все живут в мире. И одна из причин - это, конечно, наша тысячелетняя традиция совместного проживания. Но мы знаем, как эта традиция пресекалась, в какие конфликты нередко входили люди", - сказал он.

Предстоятель РПЦ выразил уверенность в том, что многие смотрят на современную Россию как на пример того, как научно-технический прогресс и современность могут сочетаться с традицией.