Белоусов посетил Московский военный округ

Министр обороны ознакомился с образцами быстровозводимых конструкций для ВС РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций, сообщили в военном ведомстве в субботу.

"Представители предприятий промышленности доложили Андрею Белоусову о технологиях, используемых при возведении блочно-модульных конструкций, которые позволяют устанавливать здания на сложном рельефе и в удаленных районах, снижать энергозатраты, уменьшать расходы на эксплуатацию инфраструктуры, эффективно адаптировать блоки к экстремальным температурам и сложным погодным условиям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, замминистра обороны РФ Андрей Булыга доложил Белоусову, что использование в войсках быстровозводимых модульных зданий в качестве штабов, медицинских пунктов, столовых, казарм и складов позволит повысить мобильность подразделений ВС РФ.

"Среди представленных министру обороны РФ образцов быстровозводимых объектов минимальный срок службы казармы для проживания личного состава составляет 25 лет и более, а для зданий, при производстве которых применяются композитные материалы - не менее 50 лет", - заявили в Минобороны РФ.

Белоусов провел совещание с руководителями предприятий. "Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих, с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы", - сказал Белоусов, чьи слова приведены в сообщении министерства.