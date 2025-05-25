Пять беспилотников уничтожено за ночь в Калужской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении пяти БПЛА над регионом за ночь.

"Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены 5 БПЛА. По одному БПЛА было уничтожено на территориях Боровского, Жуковского, Козельского районов. 2 БПЛА уничтожены на территории Тарусского района", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.