Девять населенных пунктов Тюменской области остались без света из-за снега

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают электроснабжение в девяти населенных пунктах Тюменской области, нарушенное из-за выпавшего мокрого снега, сообщает информационный центр правительства региона.

Так, в связи с налипанием снега на провода электричества нет в селах Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Осинник, поселке Першино, а также деревнях Солянка и Ищик. Частичное отключение электроснабжения затронуло село Демьянское и поселок Туртас. Все эти населенные пункты расположены в Уватском районе.

"Аварийные бригады АО "Россети" работают над выявлением и устранением причин на месте аварии. Ситуацию держу на личном контроле", - приводятся в сообщении слова главы района Вячеслава Елизарова.