Путин заявил о расширении дружественных отношений с африканскими партнерами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о неизменном расширении сотрудничества с партнерами в африканских странах, выразил уверенность в дальнейшем наращивании многопланового взаимодействия.

"Наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнёрами. Об этом в полной мере свидетельствуют проведённые в 2019 и 2023 годах саммиты Россия - Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах", - отметил глава государства в поздравлении главам государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки. Текст поздравления размещен в воскресенье на сайте Кремля.

По словам Путина, хорошую отдачу дает новый диалоговый формат - министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка, очередную такую встречу планируется провести до конца года в одной из африканских стран.

Президент выразил уверенность, что "совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка".

Как говорится в поздравительном послании, этот год ознаменован юбилейными датами - 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. "Разгром нацизма и крах системы колониализма стали важнейшими событиями XX века, обеспечили возможность свободного, мирного развития для всего человечества", - отмечает Путин.

"За прошедшие десятилетия независимые государства Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах. Многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте", - говорится также в послании.

Путин пожелал главам государств Африки здоровья и успехов, а гражданам африканских государств - мира и благополучия.