Минобороны РФ сообщило, что под российский контроль перешла Романовка в ДНР

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль Романовку в ДНР, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "Южной" группировкой нанесены удары по ВСУ в ДНР, противник потерял до 260 военных, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

В ведомстве заявили, что группировка "Север" нанесла удары по украинским подразделениям в Сумской области и на харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 220 военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны РФ, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла удары по ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военных, бронетехнику и артиллерию.

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по украинским подразделениям в ДНР, противник потерял до 435 военнослужащих, говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, идет продвижение группировки "Восток" в глубину украинской обороны. Нанесены удары по украинским подразделениям в ДНР и Запорожской области, ВСУ за сутки потеряли свыше 165 военных.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Казацкое, Антоновка, Токаревка и Велетенское Херсонской области", - сообщили в ведомстве.

По его данным, группировкой "Днепр" уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.