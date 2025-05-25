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Военные заявили о ночном массированном ударе по военным объектам Украины

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, удар был также нанесен по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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