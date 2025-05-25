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Российские военные за сутки сбили 194 дрона ВСУ вне зоны специальной операции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили четыре авиабомбы JDAM, 274 беспилотника вооруженных сил Украины, из них 194 вне зоны специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Минобороны РФ
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