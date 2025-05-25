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Путин сообщил, что получает доклады по СВО дважды в день

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что дважды в день получает доклады о ситуации в зоне СВО.

"Получаю доклады днем и поздно вечером, ночью, потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения. Каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Интервью было записано 11 марта 2025 года. Отрывок из него Зарубин выложил в своем телегам-канале в воскресенье.

Путин также рассказал, о "любопытной ситуации", когда на одном из участков фронта "наши бойцы рвутся, чтобы выполнить боевую задачу, а условия погоды, некоторые другие условия говорят, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям".

"Я и начальник генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов, так у них целая внутренняя трагедия. Рвутся в бой. Они все равно начали выполнять эту задачу, правда, другим способом, который является способом бережного отношения к личному составу", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО
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