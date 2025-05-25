У Путина на следующей неделе запланирована встреча с деловыми кругами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет встречу с деловыми кругами, примет иностранных гостей.

График президента по традиции был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканал "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которой в своем телеграм-канале выложил ее автор и ведущий Павел Зарубин.

На предстоящей неделе, как отмечается в программе, Путин "будет принимать иностранных гостей", проведет встречу с многодетными семьями накануне Дня защиты детей. "В День предпринимательства президент проведет очередную встречу с деловыми кругами. Также в графике Совет по физической культуре и спорту", - озвучили планы главы государства в передаче.

Кроме того, в графике президента заседание Совета безопасности, а также заседание Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".