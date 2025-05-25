Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Дорожная авария, в которой погибли три человека, произошла на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 16:00 мск в Орловском районе на автодороге "п. Орловский - с. Киевка - с. Ремонтное" водитель автомобиля Volkswagen Polo (...) на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Vesta, движущемуся по главной дороге во встречном направлении, в связи с чем произошло столкновение", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажирка отечественного автомобиля.