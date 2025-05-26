Путин 26 мая встретится с представителями российских деловых кругов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 26 мая, в День российского предпринимательства, проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщила пресс-служба Кремля.

Среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки, говорится в сообщении.