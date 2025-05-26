В Хабаровском крае уволены чиновники строительного блока

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил об увольнении и.о. заместителя председателя правительства региона по строительству Виктора Витиника и и.о. министра строительства Анастасии Зотеевой.

Как сообщила пресс-служба правительства края, чиновники уволены "ввиду несоответствия занимаемой должности, нарушения условий контракта".

"Несмотря на неоднократные указания остались нерешенными важнейшие вопросы. Речь идет о наших социальных стройках: это дамба в Хабаровске, ремонт школы №38 в Комсомольске-на-Амуре, проваленная - по-другому не скажешь - программа строительства ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов - ИФ). Осталась нерешенной проблема обманутых дольщиков", - отметил Демешин на заседании президиума краевого правительства.

Губернатор заявил, что времени для решения этих вопросов было достаточно, но руководство строительного блока не справилось с поставленными задачами.

На совещании Демешин представил новых руководителей строительного блока региона. И.о. зампреда правительства края по вопросам строительства назначен Алексей Колеватых. Последние пять лет он возглавлял министерство строительства в Сахалинской области. До прихода на госслужбу занимал руководящие должности в различных бизнес-структурах.

И.о. министра строительства края стал Александр Мелихов, который ранее возглавлял министерство экономического развития и торговли Оренбургской области, также он был заместителем председателя правительства этого региона. Последние 15 лет Мелихов работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах и организациях, связанных со строительной сферой.

Кроме того, в связи с утратой доверия уволен заместитель председателя комитета по делам молодежи правительства края Денис Копышков. Одной из причин послужила установка в молодежных учреждениях кофейных автоматов, зарегистрированных на близкого родственника госслужащего.