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ЦБ РФ сдвинул сроки публикации ежемесячной оценки платежного баланса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России принял решение изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса РФ, говорится в сообщении ЦБ.

Оценка будет публиковаться на 45-й календарный день после отчетного периода. "Это связано с тем, что для формирования ежемесячной оценки платежного баланса необходимо получить больший набор данных", - отмечает ЦБ.

По новому графику уточненная оценка платежного баланса за апрель 2025 года будет опубликована 16 июня 2025 года, а первая оценка платежного баланса за май 2025 года - 11 июля 2025 года.

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