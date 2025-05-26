В Кремле заявили об ударах по украинским военным целям в ответ на обстрелы мирных объектов в РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия наносит массированные удары по украинским военным целям в ответ на обстрелы Киевом мирных объектов на российской территории, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, являются. Об этом уже говорилось неоднократно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это - ответный удар, удар как раз по военным целям", - добавил он.