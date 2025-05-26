Военные РФ ночью нанесли удар по объектам на украинском аэродроме Староконстантинов
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам на украинском аэродроме Староконстантинов.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.