Кравцов заявил, что в РФ завершено формирование единого образовательного пространства

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Формирование единого образовательного пространства в российских школах фактически завершилось, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что теперь на федеральном уровне утверждены федеральные программы по всем предметам, обеспечивающие высокое качество образования вне зависимости от того, где обучается школьник.

"И сегодня, фактически переезжая из одной школы в другую школу, школьник заново не должен изучать тот или иной учебный материал, а фактически изучает ту тему, которую он изучал в той школе, откуда приехал", - пояснил министр.

В связи с этим в настоящий момент идет повышение квалификации учителей. "Нужно время, чтобы приказ (министерства) реализовывался в полной мере, поэтому в следующем учебном году как раз задача, чтобы единое содержание образования реализовывалось в каждой школе", - заявил Кравцов.

Кроме того, введено нормирование контрольных и проверочных работ - их должно быть не более 10% от общего количества времени по программе.