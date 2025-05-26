Представитель Россельхознадзора впервые вошел в руководящий состав комиссии Всемирной организации здоровья животных по Европе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представитель Россельхознадзора впервые избран в руководящий состав комиссии Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) по Европе.

Как сообщает служба, на проходящей в эти дни в Париже 92-й генеральной сессии ВОЗЖ состоялось голосование по избранию представителей от государств-членов ЕАЭС в состав руководящей группы региональной комиссии по Европе. "Россия в лице главного ветеринарного инспектора, заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова при единогласной поддержке была избрана в качестве представителя интересов стран-членов ЕАЭС. Всего в состав руководящей группы вошли представители 13 государств", - говорится в сообщении.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, представитель ведомства был в составе комиссии и раньше, но в ее руководящий состав избран впервые.

"Руководящий состав играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы группы, выступая связующим звеном между странами Европы и глобальной структурой ВОЗЖ", - говорится в сообщении.

В работе сессии принимают участие представители 183 стран.