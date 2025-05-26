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Собянин сообщил о еще четырех сбитых беспилотниках

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбиты еще четыре беспилотника, летевшие в направлении столицы.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.

Ранее, около часа дня, мэр сообщал об одном сбитом беспилотнике.

До того он сообщал о сбитых беспилотниках в ночь на 26 мая и вечером 25 мая.

Сергей Собянин ПВО Минобороны Москва
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