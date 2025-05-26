Песков заявил, что речь о зерновой сделке сейчас речь не идет

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В рамках переговоров по Украине речь не идёт о зерновой сделке, модальность переговоров в настоящее время другая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас об этом (зерновой сделке) речи не идёт, сейчас другая модальность переговоров", - сказал Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, отвечая на вопрос, является ли зерновая сделка ключевым вопросом для турецкой стороны.

На просьбу журналистов оценить посредничество Турции в урегулировании украинского конфликта, Песков отметил, что Турция предлагает свои посреднические услуги, предоставила место, но самое активное посредническое участие в переговорах между РФ и Украиной принимают США.

Отвечая на вопрос о следующих шагах после произведённого масштабного обмена пленными, представитель Кремля отметил, что готовится проект меморандума по мирному урегулированию, который будет передан украинской стороне.

Песков добавил, что встреча Путина с Фиданом будет краткой.