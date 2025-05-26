Четыре объекта вещания приостановили работу в курском приграничье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ряд объектов вещания не функционируют на приграничных территориях Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам встречи с гендиректором "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андреем Романченко.

"Из-за оперативной обстановки приостановили работу четыре объекта вещания в Судже, Глушково, Большом Солдатском, Попово-Лежачи. В каком они состоянии, пока оценить сложно, но приводить их в рабочее состояние однозначно нужно. Причём РТРС готова делать это за собственный счёт! В любом случае, все объекты обязательно будут включены в перечень необходимых к восстановлению", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Также Хинштейн сообщил, именно РТРС транслирует сигналы воздушной тревоги. За последний год в Курской области их поступило более 3,7 тыс.

Кроме того, стороны обсудили, как можно улучшить работу радиовещания в регионе.