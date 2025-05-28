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Мишустин в среду посетит выставку "Металлообработка - 2025"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду посетит выставку "Металлообработка - 2025" в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", сообщила пресс-служба правительства РФ.

"На площадке выставки также запланирована встреча председателя правительства со студентами высших технических учебных заведений. В мероприятиях примут участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин Валерий Фальков Антон Алиханов
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