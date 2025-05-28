Отменен беспошлинный ввоз в Россию иностранных самолетов до 19 мест для частных перевозок

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство России упразднило порядок, при котором ввоз иностранных самолетов, вмещающих до 19 пассажиров и используемых для частных перевозок на территории Евразийского экономического союза, освобожден от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Соответствующее постановление от 26 мая опубликовано на портале правовой информации. Оно признает утратившим силу постановление от 5 июня 2019 года № 718: в нем идет речь о самолетах вместимостью до 19 кресел и массой пустого снаряженного до 28 тонн, которые принадлежат иностранным лицам и летают в пределах ЕАЭС вне коммерческого расписания.

На размещение до 19 пассажиров рассчитана значительная часть самолетов бизнес-авиации. В основном такие лайнеры производятся за рубежом (в том числе Airbus, Embraer, Dassault и др.). Российская VIP-авиация представлена Sukhoi Business Jet (вмещает до 19 кресел), Як-40 VIP (до 15), а также более вместительными Як-42Д, Ту-134 и Ту-204 в бизнес-компоновке.