Путин отметил динамичное развитие интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил по случаю Дня Евразийского экономического союза лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.

"Интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС развиваются весьма динамично и плодотворно. Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной в четверг на сайте Кремля.

"Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие - на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве", - отметил президент РФ.