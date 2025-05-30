Следовавший из Москвы во Владивосток самолет отправлен на запасной аэродром из-за тумана

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс Москва-Владивосток, направлен на запасной аэродром в Хабаровске из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Судно, следовавшее из Москвы во Владивосток, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия было вынуждено уйти на запасной аэродром в Хабаровск", - говорится в сообщении.

В аэропорту Владивостока в связи с поздним прибытием судна задержан вылет рейса Владивосток-Москва, запланированный сегодня на 8:40 (время местное).

Предварительное время вылета - 12:05.

Отправления ожидают 298 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний.

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.