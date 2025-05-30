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Правительство внесло в Госдуму на соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которое призвано исключить двойное налогообложение и предотвратить уклонение от уплаты налогов на доходы и капитал.

Документ (N930586-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Соглашение подписано 17 февраля 2025 г. в Абу-Даби и заменит прежнее соглашение 2011 г., касавшееся только доходов государственных инвестиционных фондов.

Как говорится в пояснительной записке, целью соглашения является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода. По мнению правительства, это создаст условия для обоюдного привлечения инвестиций. "В целях обеспечения устойчивого развития экономики РФ, развития и расширения внешних торгово-экономических и инвестиционных связей в настоящее время происходит активная переориентация российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока. В расширении экономических связей Российской Федерации на Ближневосточном направлении особую роль играют ОАЭ", - говорится в пояснительной записке.

В России соглашение распространяется на налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и физических лиц; в ОАЭ - на корпоративный налог и подоходный налог.

Механизм устранения двойного налогообложения основан на взаимном зачете. То есть налоги, уплаченные в одной стране, засчитываются при расчете налоговых обязательств в другой, но не могут превышать сумму налога, исчисленную по национальному законодательству страны налогового резидентства.

Ставка налога у источника на дивиденды, проценты и роялти не может превышать 10%, при этом они полностью освобождаются от налога, если выплачиваются государству или его финансовым и инвестиционным учреждениям.

Предусмотрен расширенный режим обмена информацией по налогам, включая банковскую.

Особо оговаривается, что положения соглашения не ограничивают право сторон применять собственное национальное налоговое законодательство в отношении доходов от углеводородов.

Соглашение вступит в силу после обмена уведомлениями о выполнении внутригосударственных процедур и начнет применяться с 1 января года, следующего за годом вступления в силу. С этого момента соглашение 2011 г. прекращает свое действие.


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