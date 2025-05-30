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Две женщины и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Поморье

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Новодвинске (Архангельская область) при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, 30 мая в квартире, расположенной в многоквартирном доме 64 по ул. Дмитрова в городе Новодвинске, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и двое детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, госпитализирована 18-летняя девушка.

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту пожара.

Архангельская область Поморье
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