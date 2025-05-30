Все лесные пожары потушены в Иркутской области
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в лесах Иркутской области ликвидировано три пожара площадью 880 га, сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.
"На утро 30 мая лесных пожаров в регионе не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Потушенные накануне три возгорания действовали в Жигаловском округе, Казачинско-Ленском и Катангском районах.
"Во всех трех случаях причиной пожара стали грозы", - информировали в пресс-службе.
В тушении принимали участие 79 человек, было задействовано восемь единиц наземной техники и три вертолета Ми-8.
Наземное патрулирование в пятницу ведут 59 групп, в их составе - 131 сотрудник лесной охраны.
Как сообщалось, в регионе объявлен особый противопожарный режим.